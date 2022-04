Le déclencheur

Et si vous pouviez changer le monde ? Ash est un adolescent de 17 ans ordinaire, joueur de football, populaire... jusqu'au jour où il devient le centre de l'univers. Littéralement. Un coup sur la tête, et il se retrouve dans une réalité parallèle. Cela commence par de petits changements : des panneaux de stop bleus. Mais, très vite, les choses dégénèrent : Ash devient tour à tour gay, femme, dealer, tout cela dans une Amérique où la ségrégation n'a jamais été abolie... Mais si chaque voyage lui donne des perspectives nouvelles et l'aide à mûrir, il met aussi un peu plus ses proches - et le monde - en péril... Roman fantastique pour les ados.