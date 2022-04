De spectateur à acteur. Passage à la vitesse supérieure de la politique étrangère de l'UE

L'UE aspire depuis longtemps à jouer un rôle dans les affaires mondiales à la hauteur de son statut de grande puissance économique, une ambition incarnée par la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le service européen pour l'action extérieure et une multitude de programmes, de politiques et de mécanismes. Dans cet appel à l'action, l'eurodéputé du groupe Renew Europe, Urmas Paet, qui a été ministre estonien des Affaires étrangères de 2005 à 2014, examine de manière approfondie les performances trop souvent inefficaces de l'UE face à un large éventail de défis de politique étrangère. L'absence de consensus entre les Etats membres, la lenteur du processus décisionnel, la confusion stratégique, le faible engagement avec les partenaires potentiels et l'absence de réelle conviction sont des thèmes récurrents. La conclusion inéluctable est qu'en matière de politique étrangère, l'UE, bien qu'elle soit une source de déclarations incessantes, reste un acteur mineur dans un monde où la politique des grandes puissances s'est réaffirmée - et un monde dans lequel les défis systémiques au modèle démocratique occidental, de la part de la Russie, de la Chine et d'autres pays, sont devenus plus puissants qu'au moment où la PESC a été lancée. Le propos central de M. Paet est de tirer les leçons du passé, sans s'y attarder, et de prendre le taureau par les cornes pour mettre en place une stratégie unifiée et efficace avant qu'il ne soit trop tard. Comme il l'écrit : "? Il ne suffit plus de parcourir le monde en offrant de l'espoir, des valeurs et des chèques. L'UE et ses Etats membres doivent... établir des priorités et des stratégies, parler d'une seule voix et d'objectifs communs, et le faire avec clarté et cohérence. ? " Ce livre expose une ambition audacieuse, mais réaliste et pragmatique, qui doit remplacer les aspirations vagues et mal définies qui ne produisent rien.