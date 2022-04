7 histoires à suspense. Drôle de talents ! de la 6ème à la 5ème

La série " 7 histoires à suspense " Drôles de talents ! Mic-mac à l'aéroport ! La classe de madame Charpentier part en échange scolaire en Corse, et à cette occasion prend l'avion. Mais à l'arrivée, 7 élèves sont pris pour les finalistes de l'émission Petits Talents, qui ont voyagé sur le même vol. Croyant être accueillis par la famille qui les hébergera, Vincent, Akira, Titouan, Léane, Arthur, Fatou et Aïda se retrouvent embarqués vers le lieu de l'ultime épreuve de chaque catégorie du concours : pâtisserie, cirque, graff, skate, magie, hip-hop, chant. Comment vont-ils se sortir de cette situation étonnante et parviendront-ils à relever le défi ? Un cahier pour réviser, lire et jouer de la 6ème à la 5ème.