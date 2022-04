Génération fluide. Enquête sur le genre

De plus en plus de jeunes contestent les normes de genre et les valeurs associées aux catégories femme et homme. Ce sont eux qui, en prenant la relève des mouvements qui militent pour la diversité depuis des années, deviennent les acteurs d'une révolution sociétale qui fait passer dans les usages une vision des genres longtemps restée confidentielle. Mais, alors que les connaissances sur le sujet et les argumentaires militants atteignent de plus en plus largement le débat public, les attaques contre les personnes qui sortent du modèle prépondérant se font plus virulentes, notamment sur les réseaux sociaux. De Genève à l'Albanie, de l'université à la pop culture, la journaliste Sophie Woeldgen nous entraîne dans une passionnante enquête sur cette question du " genre " qui agite et souvent divise nos sociétés.