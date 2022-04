Guide du Routard Vallée du Lot

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le pays Vallée du Lot et Bastides offre une diversité insoupçonnée de paysages, de vallons, de cours d'eau et de sites sauvages, une agriculture bien vivante et une richesse architecturale qui réserve des découvertes culturelles séduisantes. Le long de la vallée, s'étendent les vergers de prune d'ente ; les plantations de noisetiers s'alignent en bataillons bien ordonnés ; tandis que sur les coteaux et au-delà, quelques vignobles produisent du bon vin pour accompagner les productions de ce territoire gâté par la nature. Amoureux du tourisme vert, prenez le temps de musarder en suivant les itinéraires à la découverte de beaux villages médiévaux, bastides, châteaux et points de vue de toute beauté. On comprend mieux pourquoi Stendhal surnomma ce petit coin du Sud-Ouest la " Toscane française " ... Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.