Guide du Routard Villages étapes

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Un label national pour une autre façon de voyager en France. Loin des aires d'autoroutes souvent bondées, bruyantes, et impersonnelles, les Villages étapes proposent une alternative à taille humaine, reposante et intéressante, toujours conviviale avec des commerces et des services de proximité pour faciliter votre voyage sur la route des vacances. Quel que soit votre mode de circulation (voiture, moto, camping-car...) les Villages étapes vous proposent des équipements adaptés à votre type de transport. Le réseau comprend 70 villages présents dans 9 régions, 31 départements et sur 36 axes routiers. Il s'enrichit chaque année de nouvelles communes. Ce guide vous les présente, avec leurs services mais aussi les lieux importants (culturels ou naturels) à ne pas manquer lors de votre passage, ainsi que les spécialités à goûter. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le réseau des Villages étapes ; - Les lieux importants (culturels ou naturels) à ne pas manquer, ainsi que les spécialités à goûter ; - Une sélection d'hôtels et de restaurants afin que le village traversé ne soit pas un simple arrêt mais une véritable étape confortable et gourmande à la fois ; - Tous les coups de coeur illustrés ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.