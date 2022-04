Le pouvoir de négocier - 3e éd. - S'affronter sans violence. S'affronter sans violence

Utilisant les apports de la PCM et de l'AT, cet ouvrage applique la théorie des rapports gagnants-gagnants, popularisée par ces deux méthodes, à une situation de transaction des plus délicates : la négociation. Cet ouvrage très complet, donne de nombreux conseils pragmatiques, résumés utiles et aperçus théoriques. Il constitue un guide précieux pour tout négociateur dans la sphère professionnelle comme dans la vie privée