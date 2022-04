StoryBrand. Les 7 secrets de storytelling

Comment expliquer clairement ce que l'on vend ? Comment rendre accessible sa proposition de valeur et toucher son public au coeur ? Certains mots poussent les gens à vouloir acheter certaines choses mais chaque jour, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs perdent de l'argent car ils n'expriment pas clairement ce que fait leur entreprise. Les entreprises qui sortent du lot sont celles parvenues à raconter une histoire forte dont le client est le héros. Car la meilleure arme pour combattre le brouhaha du Web, c'est l'histoire. L'histoire, c'est de l'information organisée d'une telle façon que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'écouter. Dans cet ouvrage, vous découvrirez la trame StoryBrand qui vous aidera à parler de votre marque de la manière la plus simple et la plus convaincante possible. Vous apprendrez : - la vraie raison qui pousse les clients à acheter ; - comment utiliser les 7 éléments d'une histoire puissante pour créer un lien fort avec le client : 1. Un personnage 2. A un problème 3. Rencontre un guide 4. Qui lui fournit un plan 5. Et l'incite à agir 6. Pour échapper à la catastrophe 7. Et triompher - comment clarifier le message de votre marque pour qu'il soit compris de tous ; - comment communiquer de la manière la plus efficace à travers vos sites web, vos brochures et les médias sociaux. Que vous soyez entrepreneur, homme ou femme politique, directeur marketing ou chef d'entreprise, StoryBrand transformera la façon dont vous exposerez qui vous êtes, ce que vous faites et la valeur unique de ce que vous apportez à votre audience.