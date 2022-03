Le harcèlement intime. Quand le harcèlement contamine la sphère privée

L'amour et l'amitié ne devraient évidemment, en principe, pas entretenir de rapport avec le harcèlement et les comportements d'agressivité qu'il suppose. Mais voilà, chez l'être humain, tout est décidément bien complexe et lorsque les jeux de l'amour se mêlent à des jeux de pouvoir, un noble sentiment peut très bien s'emmêler d'intentions diaboliques. Lorsque celui qui est épris ressent l'impression de vivre sous emprise, lorsque celui qui est aimé éprouve le sentiment de gouverner un empire ou lorsque celui qui aime éprouve son affection comme une véritable aliénation, alors l'amour ou l'amitié se transforme en véritable piège pour celui qui y succombe. Ce livre permet d'identifier ces états affectifs contaminés par les rapports de pouvoir, gangrénés par des relations de domination et rendus invivables par des liens d'autorité vécus comme aliénants. Il propose des grilles d'analyse pratiques par lesquelles il devient possible de nommer ce que l'on vit, d'identifier précisément ce que l'on subit pour se donner surtout les moyens de s'en affranchir en rendant ainsi à l'amour et à l'amitié ses lettres de noblesse qui en font les plus belles conquêtes de l'esprit humain.