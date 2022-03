Commentaires sur les psaumes. Tome 5

Un siècle après ceux d'Origène, et deux générations avant ceux de saint Augustin, il s'agit des premiers commentaires en latin sur les Psaumes. Comme chez Origène, la figure du Christ éclaire pour Hilaire tous les Psaumes. Son exégèse découvre les affirmations de la divinité du Christ, ce qui est extrêmement original à son époque. Le tome V (Commentaires sur les Psaumes 119-126, composés par Hilaire vers 360 et achevés après 364) poursuit l'itinéraire constitué par la 3e cinquantaine du Psautier : pour Hilaire il ne s'agit plus de parler de conversion, comme dans la 1re cinquantaine, ni d'acquérir les vertus, comme dans la 2e ; il s'agit d'envisager le royaume céleste dans la gloire. Les huit Psaumes ici commentés font partie d'un groupe, celui des psaumes 119 à 133, appelés " cantiques des degrés " ou " psaumes des montées ". Ce sont quinze poèmes sacrés destinés à accompagner la montée du Juif pieux vers le Temple de Jérusalem au cours de ses pèlerinages annuels, en particulier lors de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des Tentes. En ce chiffre 15, décomposé en 7+8, Hilaire veut reconnaître le progrès et la montée de la Loi à l'Evangile, de l'Ancien au Nouveau Testament, de la terre au ciel, de cette vie à l'autre. C'est ce qu'il explique dans son traité sur le Ps 119, dont le début sert de préface aux cantiques des degrés.