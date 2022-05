Royals & Trains

Cette grande exposition consacrée au train et à la royauté sera déroulera du samedi 30 avril au dimanche 9 octobre 2022 (dates définitives encore à confirmer). Cette exposition sera accompagnée d'un livre catalogue qui devra pouvoir être vendu dans la boutique du musée et en librairies au-delà de la durée de cette exposition. Cette exposition temporaire et le livre ont pour objectif de présenter les liens très forts qui se sont développés entre la Royauté et le train. La famille royale belge, depuis 1835 jusqu'à nos jours, a noué une relation de très grande proximité avec les chemins de fer. C'est cette histoire, en de nombreux aspects méconnue, que nous souhaitons faire (re)découvrir au public belge. A cette occasion, nous présenterons pour la première fois à Train World, les six voitures royales que la SNCB conserve dans ses collections, quatre d'entre elles étant pour l'instant remisées dans des réserves. L'expo et le livre qui l'accompagnera n'adopteront pas une approche chronologique, règne par règne, mais thématique. 6 thèmes 1. Les trains royaux 2. Les inaugurations 3. Les gares et salons royaux 4. Les voyages en train royal à l'intérieur et à l'extérieur du pays 5. Les funérailles 6. Trains royaux à l'étranger et visites de chefs d'état en Belgique