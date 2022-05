Blissful Land T02

Tibet, XVIIIe siècle, dans un village au milieu des montagnes. Même si Moshi Lati et Kang Zhipa sont fiancés, leur relation est pour l'instant plus amicale qu'amoureuse. L'apprenti médecin dévoué à ses patients est aussi un passionné d'herbes médicinales qui embarrasse un peu sa famille. Lati lui trouve néanmoins de plus en plus de charme. C'est alors que ressurgit une amie d'enfance très proche de Kang Zhipa...