Les clés de l'intelligence érotique. 12 rituels pour prendre soin de son couple et retrouver une sexualité à soi

S'il existe sur le marché nombre d'ouvrages sur la sexualité, la plupart sont des manuels " de friction pour orgasme" qui forment des hordes de techniciens mais passent à côté du sujet. Faire l'amour devient ainsi pour beaucoup d'hommes et de femmes une séance de gymnastique sans culotte qui les laisse sur leur faim ! Et si nous nous libérions de l'injonction à jouir qui entrave notre sexualité pour nous reconnecter à nous-même et à notre partenaire ? Parce qu'une sexualité libérée et pleinement vécue ne doit pas uniquement se focaliser sur le plaisir sexuel cet ouvrage propose 12 principes et 12 rituels pour se reconnecter à soi et à l'autre et développer notre intelligence érotique.