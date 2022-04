Il était une foi(s) Thérèse

Plongée en immersion dans la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce livre d'initiation se veut aussi un plaidoyer pour la vérité. Vérité biographique sur son sujet, Thérèse Martin, dévoilant les étapes de la vie, les paroles et les actions qui furent réellement les siennes. Vérité autobiographique sur son auteur, André Pighiera, manifestant comment il devint le passeur du message de la grande petite sainte. Dans cet itinéraire bouleversant d'authenticité, aucune fiction. Hier, depuis la clôture du Carmel, une femme parle du monde et parle au monde avec lumière. Aujourd'hui, dans l'anarchie de la Planète, un homme, qui est sorti de la nuit grâce à elle, se fait la preuve vivante de son intercession. Entre les deux rives, entre les deux temps, un pont s'est établi. Celui qui change le désespoir en espérance. Par et avec Thérèse. Expression d'abord d'un émerveillement, puis d'une louange, enfin d'une gratitude, ce livre est aussi une manière pour André Pighiera de rendre un peu de ce qu'il a reçu. Un ouvrage marquant au coeur.