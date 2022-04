Parents imparfaits et débordés, et alors ?. Guide pratique d'éducation positive

Vous rêvez d'être un parent parfait ? Ce parent qui ne perd jamais patience, garde son calme en toutes circonstances, et fait preuve d'une énergie à toute épreuve ? C'est pourtant impossible : ce parent n'existe pas ! En revanche, être un parent apaisé et armé face à toutes les situations du quotidien, c'est possible, grâce à l'éducation positive et à ses outils ! Face aux pressions externes, aux traumatismes hérités de leur propre enfance, ou encore aux conflits vécus avec leur enfant, nombre de parents doutent de leurs compétences... Et si l'on acceptait simplement d'être un parent imparfait ? Anne-Marie Bosems, consultante et formatrice en parentalité, livre les clés permettant à chaque parent de répondre aux besoins, colère et mal-être de son enfant, sans se laisser déborder par ses propres émotions. Dans un véritable guide d'éducation positive, elle nous introduit avec joie et bienveillance à cette manière d'être parents, faisant voler en éclats le carcan de l'éducation traditionnelle. A l'aide de nombreux témoignages et conseils, elle offre à chaque parent des astuces adaptées à sa situation, qui lui permettront de (re)trouver une vie familiale apaisée et respectueuse de la place de chacun. Retrouvez l'enthousiasme et l'énergie nécessaires à une vie de famille joyeuse et apaisée !