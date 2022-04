100 recettes de salades

100 recettes fraîcheur de délicieuses salades ! Salade de carottes au cumin, salade de tagliatelles de courgettes, halloumi et tomates cerise, salade japonaise de concombre au sésame, salade de lentilles corail, poulet, raisins frais et curry, salade d'automne aux légumes grillés et aux crozets... En entrée, accompagnement ou plat complet, 100 recettes pour toutes vos envies ! Carrément cuisine, c'est carrément bon et facile !