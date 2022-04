Ces Petits riens qui changent tout - histoire complète

Un petit bijou d'humanité et de bonne humeur. Une petite commune normande dont le maire cherche désespérément une idée pour l'animation de sa fête annuelle, une jolie baby-sitter tiraillée entre deux soupirants, une grand-mère qui joue les entremetteuses, un instituteur amoureux, un beau skipper appelé par le large... et toute une population mobilisée pour un projet fou : réaliser le plus grand puzzle du monde ! Une comédie lumineuse, jouissive et légère, toute simple... mais qui change tout !