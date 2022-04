Holy Owly - Anglais CM2 - 2022 - Mon petit mémo d'anglais

Holy Owly for school - Mon petit mémo d'anglais CM2 36 mini-fiches mémos pour se familiariser avec l'anglais écrit. Des traces écrites prêtes à l'emploi à découper et à coller dans son cahier. Des thématiques culturelles pour découvrir les pays anglophones. En complément du travail avec la méthode Holy Owly. Comment travailler avec Holy Owly for school - Mon petit mémo d'anglais CM2 Une fiche par semaine. Entre 3 et 5 mots de vocabulaire ou expressions travaillés par semaine : environ 150 mots appris en une année. Une approche par l'image, sans recours à la traduction.