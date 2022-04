La révolution du petit déjeuner au dîner ! Besoin d'un gâteau simple et prêt en quelques minutes ? Envie d'un en-cas équilibré et plein de vitamines ? Craquez pour ces jolis gâteaux tout ronds et tout bons. Cousin du mug cake en plus léger, le bowl cake est une préparation cuite dans un bol quelques minutes au micro-ondes pour un petit déjeuner, goûter ou déjeuner gourmand, sain et consistant. 30 recettes déclinables à l'infini, même en salé. Bowl cake à la poire, noix de pécan et sirop d'érable, bowl cake au fromage blanc, spéculoos et pêche, mini-bowl cakes aux fruits rouges et coeur de chocolat, bowl cake géant fondant au chocolat et noisette, bowl cake carottes et coriandre, bowl cake au bacon façon brunch... Le bowl cake répond à toutes vos envies de la journée !