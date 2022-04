La France des plus beaux châteaux

Les châteaux de France, un patrimoine d'exception Les châteaux de France, symboles de richesse et de pouvoir, jalonnent notre Histoire et représentent un patrimoine architectural unique. La France compte plusieurs dizaines de milliers de châteaux ; cet ouvrage superbement illustré propose de partir à la découverte de monuments représentatifs de la diversité des régions, comme Versailles, Chambord, Chenonceau, Haut-Koenigsbourg, Peyrepertuse, Beynac, Château-Gaillard, Vaux-le-Vicomte, Montségur, Cormatin, Brissac, Castelnaud, Cheverny, Fontainebleau, ou encore Quéribus. Châteaux royaux, forteresses perchées, châteaux d'artistes et de personnages illustres, somptueuses demeures familiales, ces sites d'exception s'offrent à vous et promettent des moments riches en émotions !