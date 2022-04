Affaires d'Etat - Guerre Froide - Tome 02. L'Ombre du KGB

Haute trahison ? En 1963 l'agent Fred Ogier est de retour à Paris, après avoir réussi à s'extirper de Vienne. Une nouvelle mission l'attend à la SDECE - le service d'espionnage français. Se pourrait-il que le colonel Hainaut, membre éminent de la maison soit un agent du KGB ? La bonne coopération entre les Etats-Unis et la France s'avère nécessaire pour lever le voile sur cette affaire. Au même moment, dans une petite ville américaine, le docteur Murphy est sauvagement décapité. Le FBI s'empare de l'enquête. De son côté, l'agent du KGB, Trifonov passé à l'Ouest, est traité avec les plus grands égards par les Américains. S'il continue de faire des révélations, certaines pourraient devenir bien embarrassantes pour la France. Plusieurs affaires s'entrecroisent dans ce second tome passionnant qui nous fait voyager dans l'URSS communiste, l'Amérique de Kennedy et la France du général De Gaulle.