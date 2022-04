Kitsune. Grand manuel de japonais

Ce manuel de japonais conçu pour débutants fournit un cours étape par étape pour apprendre le japonais tel qu'il est écrit et parlé aujourd'hui. Exercices de compréhension écrite et orale corrigés, dialogues avec situations narratives variées, listes de vocabulaire, points de grammaire, pistes audio, feuilles d'entraînement pour maîtriser les hiraganas, les katakanas et les kanjis... Il enseigne les compétences essentielles pour s'exprimer dans un large éventail de situations concrètes, jusqu'à la maîtrise du niveau B1 du Cadre européen des langues. La méthode est agrémentée de points culturels sur les coutumes et les caractéristiques de la vie au Japon.