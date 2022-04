Haut-Rhin Alsace du Sud (3e ed)

44 balades faciles à faire en famille pour arpenter cette généreuse région viticole et découvrir la richesse de son patrimoine ! De la plaine du Rhin jusqu'aux sommets des Vosges en passant par la région du Sundgau et le vignoble, le Haut-Rhin offre, grâce à un réseau de sentiers dense et de qualité, de multiples possibilités de randonnées. Cet ouvrage destiné à un public familial propose 44 balades faciles rigoureusement sélectionnées en fonction de leur intérêt. Cette nouvelle édition vous offre l'occasion de contourner des lacs, de longer des ruisseaux et des cascades, de traverser des villages, de visiter des châteaux, de parcourir des zones humides, de pénétrer dans des zones naturelles remarquables, de grimper au sommet des Vosges et de contempler d'admirables cirques et vallées. Que vous pratiquiez seul, en famille ou entre amis, chacun trouvera dans ce guide des itinéraires adaptés à ses possibilités physiques et à ses centres d'intérêt.