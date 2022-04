Avec le retour du soleil et des beaux jours ressurgissent les eaux détox, la boisson healthy par excellence. A base de fruits, de légumes et d'herbes fraîches, elles sont naturellement vitaminées et ultra-rafraîchissantes, parfaites pour les chaudes journées d'été. Bonnes pour la santé, car sans sucre, elles sont particulièrement simples à réaliser. Quelques fruits, de l'eau, des glaçons et un petit bocal suffisent. Découvrez 35 recettes d'eaux détox désaltérantes à souhait : orange + clou de girofle + badiane + cannelle, concombre + romarin + basilic, pomme granny + kiwi + aneth, fenouil + concombre + menthe, groseille + fraise + basilic, etc. Bref, de véritables infusions de saveurs ! C'est simple, la limonade deviendrait presque ringarde... 35 recettes gourmandes préparées, goûtées et approuvées dans nos cuisines !