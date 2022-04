Affaires d'Etat - Extrême Droite - Tome 02. Eaux troubles

Lettre mortelle Affaire d'état : "affaire politique qui implique des membres du gouvernement d'un Etat ou de plusieurs Etats" . Elles foisonnent, aucun pays n'y échappe et pourtant elles sont régulièrement occultées. S'inspirant librement de la réalité des faits, Philippe Richelle revisite trois événements qui ont ébranlé l'Etat français dans les années 60, 70 et 80. Chacune de ces décennies à un cycle indépendant - composé de quatre tomes - et mis en images par un dessinateur différent. Une série-concept ambitieuse et documentée de polars historiques et d'espionnage. En 1978, Francis Dupré, brillant historien, financeur et théoricien du Parti National est froidement abattu. Le commissaire Pommard en charge de l'affaire continue son investigation. Mais l'enquête piétine après l'assassinat d'un témoin : la jeune Monique. Dupré, habitué aux menaces de mort, rédigeait un livre d'entretiens sulfureux au moment de son assassinat. Peu à peu les inspecteurs vont déterrer des preuves sordides grâce à Monique, qui a adressé une lettre à la police juste avant sa disparition ! Pommard et son équipe vont alors remonter le fil de l'histoire et apprendre plus qui n'en fallait sur Dupré ! Et s'il travaillait pour le Mossad ? L'enquête va prendre une tournure inattendue et les amener sur les traces des collabos blanchis et des soldats perdus des commandos de l'OAS jusqu'à la frontière espagnole...