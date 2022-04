Halte au mauvais choléstérol. 100 questions-réponses pour tout savoir sur le cholestérol et protéger votre santé

Les conseils et les réponses à toutes vos questions. Le cholestérol est un tueur silencieux. Lentement, progressivement, il contribue à créer des lésions artérielles qui, un jour, provoqueront un accident cardio-vasculaire. Aujourd'hui, le meilleur moyen de sauver des vies reste donc de mettre en place des stratégies de prévention. Mais pour qu'elles soient efficaces, encore faut-il que les patients soient avertis et sachent de quoi leur médecin leur parle ! - Qu'est-ce que le cholestérol et comment est-il mesuré ? - Comment le cholestérol devient-il dangereux pour nos artères ? - Comment estimer le niveau de risque ? Inclut-il des facteurs génétiques ? - Quelles mesures d'hygiène et d'alimentation peut-on adopter pour se protéger ? Quels sont les meilleurs traitements ? Le Dr Gosse répond à toutes ces questions, pour vous aider à relancer le dialogue avec votre médecin traitant et surtout à reprendre votre santé en main !