Basculons ! Cahier militant

Un collectif de jeunes gens engagés pour la préservation du climat et de la biodiversité souhaite s'adresser à toute leur génération à travers ce cahier militant riche et bon marché : à travers les pages, un dialogue s'instaure entre les témoignages de jeunes qui expliquent comment et pourquoi ils ont basculé, changé de vie après la prise de conscience de l'urgence environnementale, et ceux d'acteurs de la transition, un peu plus âgés, déjà engagés depuis longtemps dans cette lutte civilisationnelle et expérimentant quotidiennement des solutions enthousiasmantes et inspirantes.