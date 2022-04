Chroniques de Roncevaux - Tome 02. Munjoie !

Le chant déchirant d'une bataille légendaire. Les Chroniques de Roncevaux racontent l'épopée de Charlemagne et Roland en Hispanie en l'an 778, lorsque le grand roi franc entreprend de mettre fin à la fougue écrasante de l'Empire islamique qui menace le sud de son territoire. L'ambition l'aveugle, le désastre l'attend, avec cette campagne qui va s'achever par la fameuse bataille de Roncevaux qui va donner lieu à la légende. Un récit historique épique et émouvant qui nous transporte au coeur des faits d'armes héroïques du haut Moyen âge et dans l'exotique Al-Andalus musulman. Ce diptyque revisite le mythe de Roland, qui va inspirer l'une des plus fameuses chansons de geste de tous les temps : La Chanson de Roland.