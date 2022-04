Un terrible drame vient de se produire au Nouveau Théâtre de Lille. En pleine représentation, le comédien vedette voit s'écrouler sur lui une partie du décor. Triste spectacle. L'acteur meurt sur le coup. Sur place, la pragmatique mais néanmoins culottée commissaire Romano écarte la piste de l'accident. Et si elle découvre vite l'arme du crime - un bout de scotch ! -, les suspects ne se bousculent pas au portillon. Flanquée de son adjoint Tellier toujours révolté contre la terre entière, Romano plonge dans un nid de vipères de militants de tous bords plus excités et radicaux les uns que les autres. Et comme si tout cela ne suffisait pas, son chat Ruru, de plus en plus caractériel, se lance dans une guerre sanglante contre son nouvel amant : qui gagnera la bataille ? Après sa formation à HEC, Sophie Chabanel travaille quelques années en entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Désireuse de contribuer à un monde du travail plus humain, elle est aujourd'hui formatrice et conférencière en entreprise. La Tragédie du chat est le quatrième volet des truculentes enquêtes de la commissaire Romano.