Vivre sous la menace. Les sans-papiers et l'Etat

La politique de contrôle migratoire ne s'exerce pas uniquement aux frontières, sur le territoire national elle continue d'oeuvrer en séparant celles et ceux qui bénéficient d'un séjour régulier des autres qui en sont dépourvus. Elle trace des démarcations intérieures invisibles et implacables quand le spectre de la frontière hante le quotidien des personnes qui chaque jour risquent l'expulsion. En ethnographe, Stefan Le Courant tente de saisir les conséquences intimes de ce gouvernement par la menace. Après une enquête de plusieurs années auprès d'une quarantaine de sans-papiers, l'auteur restitue avec humanité leur expérience ; il raconte des vies façonnées par la crainte de l'arrestation ou de la dénonciation. Si la menace est, pour celui qui l'exerce, une manifestation de son pouvoir de nuire sans exécution immédiate, pour celui qui y est exposé, elle se traduit par une conscience aiguë et permanente du danger. Obsédante, cette menace pousse à privilégier la solitude et la méfiance ; elle transforme l'environnement proche en un monde de signes potentiellement redoutables : le ton d'une voix, la couleur d'un uniforme, la question d'un camarade de chambre, tout peut être un indice qu'il devient crucial de savoir exploiter. En cherchant à appréhender cette présence qui se dérobe, à vivre la vie d'un sans-papier, l'auteur livre un récit immersif aussi original qu'inédit. Stefan Le Courant est anthropologue, chargé de recherche au CNRS.