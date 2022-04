Fuyant ses démons intérieurs, un bibliothécaire quinquagénaire sujet à l'anxiété décide de troquer le Royaume-Uni pour une ancienne station britannique du sud de l'Inde. Hébergé par un pasteur et sa fille adoptive, il réapprend au fil des jours à apprécier les plaisirs les plus simples. Charmé par la jeune femme, il en vient à songer que son destin pourrait être de lui offrir une vie meilleure. Mais les tensions religieuses et politiques menacent - ce cadre idyllique n'est peut-être pas le havre de paix qu'il avait imaginé. Dansce roman envoûtant où l'étrange innocence des personnages cache une sourde révolte, Carys Davies dépeint les malentendus qui surviennent lorsque des imaginaires que tout oppose se rencontrent. D'une écriture parfaitement maîtrisée, elle explore la solitude des uns et les rêves des autres dans un monde fracturé par la cruauté, le fanatisme, le passé colonial et le présent nationaliste. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par David Fauquemberg "Un roman magistral". The Sunday Times "Une écriture sublime". Toronto Star "Brillamment construit". The Daily Mail "Lumineux... Une autrice à suivre - et à savourer". The Oprah Magazine "Envoûtant". The Observer Née au pays de Galles, Carys Davies est l'autrice de deux recueils de nouvelles qui lui ont valu d'être récompensée par le Frank O'Connor Award en 2015. Son premier roman, West, a été encensé par la critique et traduit en plus de douze langues. Le Voyage de Hilary Byrd a été élu meilleur livre de l'année 2020 par The Sunday Times. David Fauquemberg est l'auteur de quatre romans très remarqués, dont Nullarbor (prix Nicolas-Bouvier 2007) et Bluff (prix Gens de Mer 2018), et reporter entre autres pour la revue XXI et le magazine Géo. Il a traduit des auteurs aussi divers que Luis Sepúlveda, Tracy Chevalier, Eduardo Halfon, Chanelle Benz ou Nadine Gordimer.