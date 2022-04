ADSP N° 117, mars 2022 : Réflexions éthiques autour du Covid-19

La pandémie de Covid, qui a touché depuis le début 2020 tous les pays, a bouleversé la vie des populations. Lutter contre l'épidémie est devenu l'axe principal de toutes les politiques nationales et internationales. Cela ne s'est pas fait sans remise en cause des principes de liberté, de responsabilité, et du rôle des différents acteurs. Le Covid a été à la une de tous les médias durant de nombreux mois et fait l'objet de multiples réflexions politiques, sociales, médicales, économiques et éthiques bien souvent approximatives voire contradictoires. Ce dossier d'ADSP offre une approche plus distanciée et une réflexion éthique sur ce qui s'est passé.