La Palestine sur scène. Une expérience théâtrale palestinienne (2006-2016)

La pratique du théâtre, de texte et de représentation, nécessite la réunion de conditions matérielles spécifiques. Dans l'espace israélo-palestinien, en raison des fortes contraintes imposées aux Palestiniens dans leurs mobilités, cette pratique est mise à mal. Partant de ce constat, cet ouvrage offre l'étude d'un choix de productions théâtrales palestiniennes contemporaines de la décennie 2006-2016. Cette étude est menée avec la volonté d'appréhender les productions dans leur dimension totale : textuelle, scénique et performative. Elle propose l'examen des modalités d'élaboration de la spatialité dans ces oeuvres et de ses interactions avec l'espace réel dans lequel elles se déploient.