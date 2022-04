Déchaînez-vous !. Les clés pour s'aligner avec sa mission de vie

Tous les outils pour vivre la vie dont vous rêvez Il y a cinq ans, je faisais des siestes en costume cravate dans les toilettes de mon lieu de travail tellement j'étais exténué. Je ne trouvais pas de sens dans ce que je faisais et je perdais confiance en moi sous la pression subie. En parallèle, je multipliais les soirées trop arrosées le week-end pour " décompresser ". Aujourd'hui, ma vie a changé de manière radicale et très positive car j'ai mis en place des clés pour m'aligner avec ma mission de vie. Quelles sont-elles ? Apprendre à mieux se connaître pour exploiter ses forces, s'aligner avec ses valeurs et faire ce qu'on aime, être plus à l'écoute de ses émotions, apprendre à s'aimer, dire les choses avec clarté et bienveillance, savoir dire non, se libérer de son ego, de ses peurs, de la course après le temps, de certaines pratiques et relations nocives mais aussi de son passé. C'est le chemin que je souhaite partager avec vous dans ce livre pour que vous aussi vous meniez la vie merveilleuse que vous méritez.