Danser jusqu'aux étoiles T3: Corps du ballet. 03

Leur rêve : devenir Danseurs Etoiles de l'Opéra de Paris Des mois intenses et plein de rebondissements dans la vie des jeunes danseurs du corps de ballet de l'Opéra ! Jean a du mal à dire à Mario qu'il est en couple avec Lola, son ex petite amie. Lola, lassée de ce manège, l'embrasse devant Mario qui, se sentant trahi, entre dans une colère noire et se jette sur Jean. Les deux garçons se battent en plein cours ! Cela ne sera pas sans conséquence sur leurs carrières naissantes. Lola s'ennuie un peu dans cette relation tranquille. Heureusement, elle peut toujours compter sur l'amitié de Rose pour la soutenir, et inversement. Alors qu'Apolline a du mal à trouver sa place dans la compagnie, Mario se console en sortant tous les soirs, ce qui ne fait pas forcément bon ménage avec les répétitions... Un roman à lire dès 13 ans.