Les Assiégés

Ciro, 15 ans, est un vrai petit caïd : dans sa banlieue du Sud de l'Italie, il aime fumer des cigarettes, traîner et rouler des mécaniques. Sa mère, quand elle ne fait pas des passes, lui prend la tête à longueur de journée. Faut dire que depuis son aîné été retrouvé avec une balle logée dans le front, il y a quelques années de ça, elle flippe qu'il arrive quelque chose à son petit dernier. Ce jour-là, quand elle l'envoie lui acheter des cigarettes, elle ne se doute pas que la vie de son fils est sur le point basculer. Poursuivi par des gamins du quartier qui veulent sa peau, Ciro se réfugie à l'Onpi, un immeuble squatté où s'entassent les ordures et les histoires d'hommes et de femmes en marge de la société. Alors qu'au dernier étage Ciro tombe nez à nez avec Fausto, surnommé "le peintre fou" , la police encercle l'immeuble : les occupants ont 24 heures pour se rendre et quitter les lieux. Mais pour ces indésirables, hors de question d'abandonner l'Onpi ! Le siège commence, la nuit s'annonce longue... Coincé avec Fausto, Ciro prend le parti de découvrir comment cet artiste talentueux a sombré dans la folie. Le vieil homme se met alors à raconter : un jour, il a tué un homme...