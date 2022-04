Bonne nuit petite souris

Petite Souris joue dans la forêt avec tous ses amis, quel merveilleux après-midi ! Soudain, le tonnerre gronde au loin, le ciel s'assombrit, et une pluie battante s'abat sur la clairière. Petite souris et ses amis se réfugient chez eux pour échaper à la pluie. Le soir venu, Petite souris ne parvient pas à trouver le sommeil. La tempête qui fait rage à l'extérieur la terrifie. Heureusement, Maman Souris est là pour l'aider à s'apaiser et à glisser tout doucement dans les bras de Morphée.