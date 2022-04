Bud a grandi dans la petite ville ferroviaire de Whistle Stop, Alabama, avec sa mère Ruth et sa tante Idgie. Ensemble, elles ont tenu le fameux Whistle Stop Café, connu dans le monde entier pour ses succulents beignets de tomates vertes. Hélas, tout a une fin. La gare a fermé et Whistle Stop est devenue une ville fantôme. Malgré tout, Bud, devenu vieux, décide d'y accomplir un dernier voyage afin de revoir l'endroit où il a été si heureux. Chemin faisant, il va se faire de nouveaux amis et apprendre des choses surprenantes sur les gens qu'il a connus et dont il croyait tout savoir. Tout aussi réconfortant, inspirant et enchanteur que Beignets de tomates vertes dont il est la suite, Retour à Whistle Stop est une ode à la vie et à la magie du quotidien.