Irlande Guide Simplissime

Un guide ultra facile pour un voyage clef en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de l'Irlande : - 2 circuits détaillés étape par étape : De Dublin au Connemara en passant par Cork et Galway ; En Irlande du Nord : une boucle depuis Belfast. - 11 escapades le temps d'une journée pour enrichir vos vacances. - Des thématiques illustrées : légendes irlandaises, musique et pubs, dolmens mystérieux et panoramas à couper le souffle - Les adresses coups de coeur de Violaine Malié (vio-vadrouille. com), fan inconditionnelle de l'Irlande du Nord qui connaît Belfast comme sa poche, et de Ketty Quigley, installée à Dublin depuis 2004, gastronome, qui adore découvrir de nouvelles adresses de restos. - 45 cartes et près de 200 photos.