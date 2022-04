Mes petites routines - Hypersensible. et hyper bien dans sa vie

Comment ne pas se sentir et se croire "anormal·e" lorsque tout votre entourage semble fonctionner différemment de vous ? Quand le monde vous semble parfois insensible ? Coach spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel, hypersensibles et TDAH, Margaux Vincent apporte des réponses concrètes pour vivre sereinement et se reconnecter aux autres. Identifier le syndrome du sauveur, les relations toxiques, arrêter de trop penser... Grâce à des tests et exercices simples, vous apprendrez à nommer et comprendre votre différence, pour ne plus subir vos relations et trouver un équilibre émotionnel. Avec : - Des exercices et quiz pour mieux se connaître - Des témoignages et anecdotes pour comprendre l'hypersensibilité - Des conseils pour apprivoiser ses émotions et retrouver confiance Comprendre qui vous êtes pour vous reconnecter aux autres, sans vous oublier !