Beignets de tomates vertes

Dans le sud profond des Etats-Unis, en Alabama, un café, le Whistle Stop, au bord d'une voie ferrée... Nous sommes dans les années 1980. Ninny, fringante octogénaire, se souvient des incroyables histoires de la petite ville où elle vit toujours et les raconte à Evelyn, une femme au foyer à l'existence monotone, qui vient lui tenir compagnie. Grâce à l'adorable vieille dame et à ses récits chaleureux et enlevés, Evelyn, qui vit très mal l'approche de la cinquantaine, va peu à peu s'affirmer et reprendre goût à la vie. Une chronique nostalgique tendre et vibrante, pleine de saveur et d'humour. L'histoire d'une amitié entre deux femmes qu'une génération sépare. Un roman culte.