Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour : Cordoue, 1211

An de grâce 1211. La révolte gronde chez les barons anglais. Le roi Jean, excommunié en raison de ses exactions contre l'Eglise, multiplie rapines et forfaitures. Pis, il prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. Apprenant cela, le comte de Huntington - autrefois surnommé Robin des Bois - demande à Guilhem d'Ussel de l'aider à déjouer ce plan. Cette périlleuse mission conduira le chevalier troubadour jusqu'en Espagne et au pays d'Al-Andalus. Alors que la plus grande armée maure jamais rassemblée s'apprête à marcher sur la Castille, le destin de la chrétienté pourrait-il basculer ? A n'en pas douter, son sort repose sur les épaules de Guilhem...