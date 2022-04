Le diplôme des Beaux-Arts d'une ville de province en poche, Loane, jeune femme grunge et un poil immature, s'installe à Paris, fin prête à embrasser la vie d'artiste qu'elle mérite ! Sauf, qu'elle se retrouve vite confrontée à "la vraie vie" . Celle où il est plus facile de trouver une colocation hors de prix dans un quartier pourri qu'un mec potable, ou celle où les éditeurs refusent obstinément de répondre à ses mails... Il faut avouer qu'avec ses amis éparpillés aux quatre coins de la France et, sans plus aucun cadre, Loane est passée maîtresse dans l'art de procrastiner, préférant discuter des heures avec son chat plutôt que de se mettre vraiment au travail. Bientôt, pour couronner le tout et pour remplir son frigo, elle accepte un job dans une animalerie de la rive gauche, gérée par un boss allumé, habillé comme un colon en safari. La galère... Qu'elles sont loin, les années estudiantines, remplies de soirées, d'histoire d'amour plus ou moins ratées, de découvertes, d'amitiés et de bon temps... La fête est finie ? L'adulescente n'a pas dit son dernier mot !