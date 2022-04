Sicile Guide Simplissime

Un guide ultra facile pour un voyage clef en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Sicile : - 2 grands circuits classiques - un circuit dans l'ouest au départ de Palerme, pour découvrir les splendeurs de la capitale sicilienne, les ruines de la vallée des Temples d'Agrigente, la ville perchée d'Enna, le port fortifié de Cefalù, etc. - un circuit dans l'est au départ de Catane pour grimper les pentes de l'Etna, parcourir les villes baroques de Syracuse, Noto, Raguse ou arpenter le théâtre antique de Taormina, etc, - Des pages thématiques pour repérer le meilleur de la Sicile : les plus belles plages, les sites antiques incontournables, les volcans, les villages perchés, les plus beaux sites naturels... - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : tratorias authentiques, artisanat local, cafés 100% siciliens... - 43 cartes et 200 photos environ.