Toscane Guide Simplissime

Un guide ultra facile pour un voyage clef en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur de la Toscane : - 4 zones de découverte : Les grands classiques toscans (Florence, Pise et Sienne) ; La région du Chianti ; Le val d'Orcia ; La Toscane, côté mer. - Des excursions vers Arezzo, Lucques, San Gimignano. - Des pages thématiques pour repérer le meilleur : gastronomie, dolce vita, âge d'or de la Renaissance, les plus belles églises, vins toscans... - Les adresses coups de coeur de Lucie Tournebize, amoureuse de l'Italie, autrice de nombreux livres sur le pays. - 35 cartes et 150 photos environ.