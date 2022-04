L'avalanche

Il a été chroniqueur culturel puis localier, exerçant pendant vingt ans ce métier qui commence dès que l'on sort de chez soi. Il est devenu un journaliste du dehors, faisant du plein air son lieu de travail favori, jour et nuit. La rue et les gens qui l'habitent l'ont définitivement adopté comme leur écrivain public. On l'appelle, il est là, avec son carnet de notes et ses questions. Rédacteur de garde, scripte volontaire, il écrit sur les courts-circuits du réel, les embardées de la nature et les drames humains. Après les salles de spectacles, les chiens écrasés. Fait-diversier à plein temps. Passion tardive ou vocation précoce ? Dans un court récit écrit à la première personne, l'auteur exprime son amour du présent, tout en se souvenant qu'il a lui aussi un passé. Peut-être est-il bien l'enfant du fait divers, après avoir, très tôt, perdu son père dans un accident de montagne.