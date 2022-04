Mes petites Routines - Bébé yoga. MASSAGES - MOUVEMENTS AU SOL - PORTÉS - TRANSFERTS - RITUELS

Vous souhaitez favoriser la bonne santé de votre bébé en développant son potentiel moteur et émotionnel ? Vous avez envie de profiter de moments de partage avec lui ? Inspirée des techniques corporelles traditionnelles, la pratique du bébé yoga comprend de nombreux mouvements et massages pour assouplir et tonifier le corps de bébé, faciliter ses décharges émotionnelles, aider son système digestif et respiratoire, améliorer la qualité de son sommeil... et tant d'autres bienfaits indispensables. Idéal pour le développement de la relation parent-enfant, le bébé yoga permet de se libérer des tensions physiques et mentales dans la joie et l'apaisement. Vous trouverez : - Des exercices doux et évolutifs pour consolider l'éveil corporel et sensoriel de bébé. - Des conseils pour tisser un lien épanouissant avec votre bébé. - Des illustrations précises expliquant les mouvements et massages yogiques. Offrez-vous des moments de détente et de complicité avec votre bébé !