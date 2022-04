Débuter en menuiserie simplement. 10 projets abordables pour apprendre à travailler le bois

La menuiserie est une des tendances DIY les plus en vogue. Elle permet de se lancer dans une activité manuelle qui a du sens, qui renoue avec la nature et qui permet de créer des objets variés, utiles et esthétiques. Ce livre permet de se lancer dans la menuiserie sans aucune connaissance préalable. Les projets de difficulté croissante permettent d'apprendre les bases du travail du bois : notion de fil du bois, premières découpes, collage, traitement pour l'extérieur, teinte, assemblages simples (tourillonnage, queues droites), premiers outils électroportatifs (scie sauteuse, scie circulaire), lamellé-collé... Chaque projet est traité en pas à pas faciles à suivre, agrémentés d'encarts sur l'utilisation des outils et de retours d'expérience de l'auteur. Les matériaux nécessaires à leur élaboration sont faciles à trouver dans tous les magasins de bricolage. Avec ce livre, le lecteur a toutes les clés pour réaliser lui-même une multitude de projets variés, du mobilier aux objets de cuisine, en passant par la déco et les oeuvres artistiques. Et ce, même avec des moyens limités (espace réduit, peu d'outils à sa disposition et peu de temps et d'argent à y consacrer) !