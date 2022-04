Apocalypse work. Démystifier le travail pour affronter le XXIe siècle

Télétravail, digitalisation, automatisation... La pandémie de 2020 a secoué en profondeur notre relation au travail, accélérant des mutations qui suscitent autant d'espoirs que d'inquiétudes. Ces transformations ne sont pourtant pas nouvelles : depuis longtemps, des chercheurs les étudient, des organisations les promeuvent, et elles infusent implicitement les discours ambiants. Cet ouvrage court vise à décrypter ces mutations, vulgarisant les analyses qu'en font les sciences sociales. Il s'articule autour de trois grandes questions : la liberté au travail, le pouvoir au travail et le sens du travail. Il apportera au lecteur le recul et les clefs pour mieux comprendre l'évolution du travail au XXIe siècle, et ainsi appréhender l'avenir avec moins d'incertitudes.