Enfant des abysses Tome 1 : Le sanctuaire des dieux

Comme chaque année, un rituel sacrificiel est mené par les habitants d'Enda pour obtenir la bénédiction des dieux contre les dangers qui rôdent et menacent gravement la sécurité des hommes. Kinéké, une jeune orpheline élevée avec son petit frère, est envoyée comme tribut au sanctuaire des Priosths, les êtres omnipotents vénérés par les humains, pour donner sa vie en échange de la protection de son peuple, et ce malgré son jeune âge. Mais Vora, l'une des divinités, arrache Kinéké des griffes de son destin funeste, et l'accueille au sein du domaine sacré pour en faire une demi-déesse hybride.